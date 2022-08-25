13:11 (мск), источник: ТАСС
Собянин надеется, что пожар в Рязанской области удастся локализовать за 1−2 дня
ДЕУЛИНО /Рязанская область/, 25 августа. /ТАСС/ — Мэр столицы отметил, что пожар очень сильный.
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Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе поездки в Рязанскую область сообщил, что верховой пожар в регионе очень сильный, однако выразил надежду, что его удастся локализовать в течение 1−2 дней.
«Я не скажу, что радужная обстановка. Пожар очень сильный. Верховые пожары, когда идет мощный ветер, перескакивают через лесозащитные полосы, за счет этого происходит расширение пожара, причем значительное. Но надеемся, сейчас концентрация сил и две минерализованные полосы, которые созданы, все-таки дадут возможность остановить пожар на севере [Рязанской области]. Но надо понимать, что сама площадь пожара за 1−2 дня еще увеличится, пока не дойдет до конечной полосы фронта, который мы выставили», — сказал мэр.
Собянин подчеркнул, что ситуация сложная.
Надеюсь, что в течение 1−2 дней пожар будет локализован, а затем потушен.
Ранее сообщалось, что в четверг глава МЧС России вместе с вице-премьером Дмитрием Григоренко, министром природных ресурсов Александром Козловым и Собяниным прибыли в Рязанскую область. Они оценили ситуацию с пожарами, совершив облет на вертолете, после этого прошло заседание правительственной комиссии.
«Ключевая техника — это авиационная техника, которая здесь работает вкупе с техникой МЧС, министерства природных ресурсов, даже сегодня должна дополнительно прибыть авиационная техника Росгвардии. Самая ключевая, пожалуй, техника — это тяжелые бульдозеры, которые делают опашку — минерализованные так называемые полосы, за счет чего и удается локализовать пожар. Сегодня здесь сосредоточено беспрецедентное количество такой техники, около 30 единиц — это большие бульдозеры, которые как раз очень быстро и оперативно создают такие разрывы. Тем не менее даже они не всегда помогают, потому что первая полоса на севере была пройдена огнем, и мы сейчас выстраиваем вторую более мощную и защитную полосу», — пояснил журналистам мэр.
По его словам, гражданские службы выдвинутся на локации, пройденные огнем, для полной ликвидации пожара, «чтобы не было даже дыма».
Используется большое количество пожарных машин и водовозов. «Плюс практически в каждом поселении стоят подразделения Москвы, которые помогают защитить населенные пункты — это и пожарные, и гражданская техника. В целом это группировка около 9 тыс. человек, которые прибыли из Москвы, плюс силы МЧС, Росприроды и Рязанской области. Создали беспрецедентную группировку», — заключил Собянин.
Первый лесной пожар в Рязанской области возник 7 августа, второй — через день, позже пожары разрослись. 17 августа запах гари и смог из-за природных пожаров в регионе появились в Москве и некоторых областях Центрального федерального округа. В трех районах Рязанской области введен режим ЧС.