17:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Найдены окаменелости хищной рептилии, которой более 60 млн лет
Это дальние родственники современных игуан и варанов.
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В научном журнале Cretaceous Research появилась статья об исследовании окаменелостей Thalassotitan atrox — вымершего вида мозазавров (морских рептилий). Останки были обнаружены в бассейне Улед-Абдун, Марокко, где данные особи обитали в позднем маастрихте мелового периода около 66 миллионов лет назад.
У подводного хищника были массивные челюсти и зубы, как у косаток, а их длина могла достигать 9−10 метров. Один из авторов работы, палеонтолог и биолог-эволюционист Ник Лонгрич из Университета Бата в Великобритании, назвал особь помесью комодского варана, большой белой акулы, тираннозавра и касатки.
Исследования показали, что за последние 25 миллионов лет мелового периода мозазавры заняли место плезиозавров и ихтиозавров в пищевой цепочке. Останки, найденные на зубах рептилии, позволили предположить, что хищник питался крупной добычей — морскими черепахами, плезиозаврами и другими мозазаврами.
Недавно мы писали о том, что на ферме в Англии нашли окаменелости возрастом 183 миллиона лет. Самая ценная находка — объемная голова вымершей рыбы юрского периода.
Олеся Маевская