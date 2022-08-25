17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
На свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе
В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.
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Лирский ара или ара Индиго — уникальный вид, находящийся на грани полного исчезновения. Впервые птицы были описаны еще в 1856 году художником, писателем и поэтом Эдвардом Лиром, но обнаружить их удалось лишь в 1978 году.
На момент обнаружения популяция попугаев в дикой природе насчитывала всего 60 особей, обитавших в каатингах (так называемых «белых лесах») Бразилии, которые составляют всего 10% от территории страны, пишет Forbes.
В 2018 году в Бразилии стартовала правительственная программа по спасению популяции редчайших ара: орнитологи создали специальные вольеры с ландшафтом, похожим на каатинги с искусственными горами и вечнозелеными пальмами. Заповедники Бразилии выращивали лирийских ара в неволе, а после передавали их в другие страны для выпуска в дикую природу.
Каждой из молодых особей установили специальный чип с GPS-трекером и присвоили порядковый номер. Новоиспеченные родители оказались парой попугаев, выращенных в общественном вольере в Испании, которые с 2018 года находятся в Бразилии.
Недавно мы писали, что на Камчатке вылупились первые птенцы краснокнижного белого кречета.
Олеся Маевская