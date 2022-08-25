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19:33 (мск), источник: Звук

Не летим: вокалист Aerosmith рассказал, почему не стал петь в Led Zeppelin

Музыкант Стивен Тайлер снова подразнил фанатов сразу двух больших команд, вызвав флешбэки из уже давних времен. В 2008-м в прессе активно обсуждалось, что вокалист Aerosmith будет выступать вместо Роберта Планта в составе Led Zeppelin. История правдива, но не совсем. Как рассказал Тайлер журналу Classic Rock, он действительно несколько раз репетировал с рок-иконами.

Источник: AP 2022

«Мы собирались отыграть пару стадионных концертов. А потом, когда я был там, Джимми (Пейдж, гитарист “Цеппелинов” — прим. ред.) заговорил со мной о возможности записать альбом. Я пошел домой и пару дней думал об этом, а потом вернулся к нему и сказал: “Послушай, Джимми, ты в культовой группе, и я тоже. Я не могу по доброй воле покинуть свою группу и быть в вашей”, — сказал он.

Тайлер добавил, что они вместе репетировали всю неделю, мило беседовали обо всем на свете с Пейджем, но воз и ныне там. Стивен был просто счастлив исполнить с ними Black Dog и Stairway To Heaven, тем самым воплотив фанатские мечты. Другим кандидатом на роль голоса культового бэнда, кстати, был Майлз Кеннеди из хард-рок-команды Alter Bridge. Однако и тут реюнион не возник.

Напомним, что последнее выступление Led Zeppelin состоялось в 2007 году. Это была великая точка, но Роберта Планта продолжают мучить вопросом, будет ли новое воссоединение. Однако обладатель мощного голоса четко ответил на поставленный вопрос.

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