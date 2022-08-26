В РПЦ упорядочат изгнание бесов

В проекте документа семь страниц. Большую часть занимают разделы «Отношение РПЦ к экозцизму», «Исторические основания для экзорцизма», «История чина экзорцизма», «Современная практика экзорцизма в поместных православных церквах», «Проблемы, связанные с практикой экзорцизма». Рекомендации для совершения обряда занимают две страницы.
Как отметили в РПЦ, документ был разработан в связи с тем, что из-за злоупотребления при совершении обряда экзорцизма «болящие подвергаются унижению или психологическому насилию». В документе говорится, что к таким злоупотреблениям относятся массовые «отчитки» (так в православии называется обряд изгнания бесов), снятые на видео. Кроме того, отмечается, что следствием таких обрядов становится «ложное беснование» и «кликушество».
«Совершителем чина экзорцизма может быть только епископ или священник, получивший на это благословение правящего архиерея. Церковь ожидает от совершителя экзорцизма высокой духовной жизни. Ни экзорцист, ни его священноначалие (игумен монастыря и др.) не должны ожидать мзды за совершение чина. Совершитель чина экзорцизма должен обладать достаточным духовным опытом и осведомленностью для того, чтобы выявлять лиц, действительно нуждающихся в нем», — говорится в документе на сайте Московской епархии РПЦ.
В документе отмечается, что «экзорцизм применяется только в случае бесовской одержимости», а не в случае психических расстройств и заболеваний. В связи с этим священнослужителям рекомендуется ознакомиться с основами психиатрии. Также недопустимо совершать обряд над людьми, которые «симулируют беснование и не являются одержимыми в действительности».
В 2019 году во время обряда экзорцизма при участии членов религиозной общины «Ученики Христа» погиб девятилетний мальчик. Во время обряда мужчина бил своего сына плеткой, а чтобы он не кричал, засунул ему в рот кляп. В результате ребенок задохнулся. В 2011 году 25-летняя жительница Воронежа скончалась, после того как родители произвели над ней ритуал изгнания бесов.
В конце 2020 года глава отдела внешних церковных связей РПЦ митрополит Волоколамский Иларион сказал, что верующим нельзя проводить обряд экзорцизма самостоятельно.