10:12 (мск), источник: ТАСС Наука
В России разработали импортозамещающий компонент для производства зубной пасты
Порошковый силикагель используется для придания зубной пасте нужной консистенции и обеспечения очищающего действия.
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ТОМСК, 26 августа. /ТАСС/. Ученые-химики из Томского государственного университета разработали силикагель, который используется в производстве зубной пасты. Разработка даст возможность заместить импортные силикагели, нехватка которых отмечается в условиях антироссийских санкций, сообщила ТАСС в пятницу начальник отдела информации вуза Татьяна Арсеньева.
«Российские производители зубной пасты и косметических средств в условиях санкционного давления столкнулись с нехваткой ряда компонентов, поставлявшихся ранее из-за рубежа. Одной из таких составляющих является порошковый силикагель (оксид кремния). В зубной пасте он используется для придания нужной консистенции и обеспечения очищающего действия. Химики университета предложили российским производствам свою разработку, которая может полноценно заменить импортные компоненты паст», — сказала Арсеньева.
Она уточнила, что ранее российские производители зубных паст использовали силикагель зарубежного производства. Теперь они вынуждены искать замену этому компоненту. Российские компании-производители уже проявили интерес к разработке.
«Сейчас мы синтезируем силикагель с теми характеристиками, которые необходимы одной из компаний. Готовую лабораторную партию силикагеля отправим им на испытания», — подчеркнула собеседница.
Ученые ТГУ занимаются разработкой силикагелей в рамках сразу нескольких проектов, в том числе его синтеза с использованием креймнийсодержащих отходов или панцирей диатомовых водорослей.