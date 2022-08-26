Папа Римский готов посетить Донбасс после визита в Россию

«Папа Римский готов или по пути в Москву, или обратно из Москвы посетить Донецк, посетить все места трагедий восьмилетних, побывать на Аллее Ангелов, отслужить там панихиду, помолиться о всех детях, погибших в этом конфликте. Также готов встретиться с детьми-сиротами, с мирными жителями, чтобы самому все увидеть. Это поможет налаживанию диалога между Россией и Украиной и Западом в целом», — заявил Севастьянов.
Кроме того, Севастьянов сообщил, что папа Римский сначала хочет посетить Россию перед своим приездом на Украину, куда его активно приглашают местные власти. Понтифик также выразил готовность посетить Россию раньше, нежели весной 2023 г, если его пригласят власти РФ. Сам Севастьянов отметил, что данный визит не будет носить религиозного характера, он может «проходить по светской линии»: встреча с президентом и другими высокопоставленными лицами страны.
«После посещения Донбасса папа может отправиться на Украину, донести им российскую позицию, помочь найти общие точки соприкосновения, он видит себя в роли посредника с нейтральной позицией», — добавил собеседник агентства.
О своих планах посетить Москву и Киев для помощи в мирном урегулировании конфликта папа Римский Франциск заявил в интервью Reuters 4 июля. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин и министр иностранных дел России Сергей Лавров провели контакты о возможном визите папы в Москву. За несколько месяцев до этого Ватикан впервые попросил о поездке в Москву, однако там ответили, что время неподходящее.