14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые доказали, что выученные языки со временем не забываются
Исследование показало, лучше всего иностранный язык вспоминается в экстренных ситуациях.
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Ученые Йоркского университета в Англии протестировали 500 учеников, сдавших экзамен A-level по французскому в период с 1970 по 2020 год. Результаты показали, что со временем уровень владения языком не изменился: показатели у старшей группы и недавних выпускников были одинаковыми, пишет Daily Mail.
«Знание языка удивительно стабильно по сравнению со знанием математики, истории или естественных наук», — отметила соавтор исследования Моника Шмид. Слова остаются в памяти надолго — так же, как факты, даты и имена. Мелочи могут забываться, но грамматические знания, как своего рода мышечная память, никуда не исчезают.
Языковые единицы связаны в мозге в плотную сеть — мы вспоминаем иностранное слово, услышав что-то на него похожее. Кроме того, в мозге нет отдельных областей для разных языков, поэтому использование родного сохраняет память об иностранном.
Недавно мы писали о том, что ученые из США изучили связь физической активности и риска деменции. Авторы исследования считают, что государственные и общественные программы по защите от подобных заболеваний необходимо скорректировать с учетом полученных данных.
Олеся Маевская