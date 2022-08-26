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14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые доказали, что выученные языки со временем не забываются

Исследование показало, лучше всего иностранный язык вспоминается в экстренных ситуациях.

Источник: rawpixel.com

Ученые Йоркского университета в Англии протестировали 500 учеников, сдавших экзамен A-level по французскому в период с 1970 по 2020 год. Результаты показали, что со временем уровень владения языком не изменился: показатели у старшей группы и недавних выпускников были одинаковыми, пишет Daily Mail.

«Знание языка удивительно стабильно по сравнению со знанием математики, истории или естественных наук», — отметила соавтор исследования Моника Шмид. Слова остаются в памяти надолго — так же, как факты, даты и имена. Мелочи могут забываться, но грамматические знания, как своего рода мышечная память, никуда не исчезают.

Языковые единицы связаны в мозге в плотную сеть — мы вспоминаем иностранное слово, услышав что-то на него похожее. Кроме того, в мозге нет отдельных областей для разных языков, поэтому использование родного сохраняет память об иностранном.

Недавно мы писали о том, что ученые из США изучили связь физической активности и риска деменции. Авторы исследования считают, что государственные и общественные программы по защите от подобных заболеваний необходимо скорректировать с учетом полученных данных.

Олеся Маевская

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