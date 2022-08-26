15:47 (мск), источник: Новости Mail.ru
Останки древней рыбы-пилы раскрыли тайну происхождения зубов
Исследователи совершили открытие случайно.
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До сих пор не существует единой теории о происхождении зубов. Ученые из Университета штата Пенсильвания (США) предоставили доказательства в пользу версии о том, что они сформировались из чешуи древних позвоночных, переместившейся в ротовую полость.
Исследователи изучали структуру ткани зубцов на роструме (выросте рыла) ископаемой рыбы-пилы Ischyrhiza mira и не планировали связывать свою работу с конкретной теорией. Оказалось, поверхность их зубцов устроена гораздо сложнее остальной чешуи на теле рыбы и напоминает покрытие зуба акулы.
Вид Ischyrhiza mira населял Землю в конце мелового периода, 65−100 миллионов лет назад. Уже давно было установлено, что для образования нового зубца старый должен отпасть и освободить место, однако организация их ткани оставалась загадкой. В частности, ученые ничего не знали о строении внешнего твердого слоя ростральных зубцов — эмалоида.
Ученые предположили, что он имеет структуру, аналогичную остальной чешуе, но оказалось, что ее структура устроена проще. Общая организация эмалоида напоминает внешний слой зубов современных акул.
Важно то, что открытие предоставило прямые доказательства теории происхождения зубов из чешуи. Работа опубликована в Journal of Anatomy.
Олеся Маевская