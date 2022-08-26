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16:32 (мск), источник: Новости Mail.ru

17-летний пилот совершил кругосветный перелет в одиночку

Так юноша установил сразу два мировых рекорда.

17-летний Мак Резерфорд бельгийско-британского происхождения совершил одиночный кругосветный перелет на самолете, пишет The Guardian. Он получил лицензию пилота в 15 лет, но уже давно мечтал попасть в Книгу рекордов Гиннесса.

Путешествие Мака началось 23 марта, а завершилось 24 августа. За это время он облетел 52 страны, дважды пересек экватор, отметил 17-й день рождения и установил сразу два мировых рекорда.

Резерфорд признан самым молодым пилотом, совершившим кругосветное путешествие в одиночку, а также самым молодым человеком, совершившим кругосветное путешествие на сверхлегком самолете.

Известно, что рекордсмен родился в семье авиаторов. Его сестра Зара, когда ей было 19 лет, тоже побывала в кругосветном путешествии, и именно она направляла брата и помогала ему во время полетов.

Олеся Маевская

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