Несколько посольств России перестали оформлять биометрические паспорта

В Германии их не будут оформлять с 29 августа, в остальных упомянутых странах — с 26-го. Срок приостановки — неопределенный. В посольстве Турции отметили, что выдача приостановлена «до урегулирования вопроса изготовления паспортов с электронным носителем информации».
В посольствах напомнили, что такой документ не может быть оформлен в дополнение к уже имеющемуся загранпаспорту.
РБК направил запрос в департамент информации и печати МИД России.
Загранпаспорта нового образца содержат биометрические параметры владельцев. В таком паспорте есть чип с цветной фотографией и изображением отпечатка пальцев, а также другой информацией. В России такие паспорта выдаются с 2006 года.
С января по июнь в стране было оформлено почти 2,5 млн загранпаспортов — на 45% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Пик пришелся на март, когда документы получили 553 тыс. человек. Сопоставимое количество загранпаспортов — 2,3 млн — россияне получили в январе—июне 2019 года.
В 2018-м МВД оформило почти 2,6 млн и 2 млн загранпаспортов соответственно. Демограф Алексей Ракша пояснил, что рост в январе и феврале «можно расценивать как возвращение в доковидный период», а затем на ситуацию влияла военная операция на Украине.