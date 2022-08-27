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15:01 (мск), источник: ТАСС

В школах Донбасса, Херсонщины и Запорожья обеспечат вооруженную охрану

СИРИУС /Федеральная территория/, 27 августа. /ТАСС/. Школьники Донбасса и других освобожденных территорий с 1 сентября будут обеспечены вооруженной охраной, средства для этого выделены Российской Федерацией, сообщил в субботу в видеообращении к учителям Донбасса на практикуме в «Сириусе» первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

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Источник: РИА "Новости"

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал он.

По словам Кириенко, для решения задачи Российской Федерацией уже выделено специальное финансирование.

«Мы понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса. Мы понимаем также, что не везде школы полноценно смогут начать работать, где-то, где близко линия соприкосновения, к сожалению, продолжаются обстрелы. Мы видим, что иногда прямо специально стреляют по школам. Рисковать жизнью учителей и учеников недопустимо», — отметил он.

Для решения проблем безопасности в отдельных районах ДНР, Херсонской области и части районов Запорожской области планируется комбинированное обучение.

«Получится такая комбинированная история, что-либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно», — пояснил Кириенко.

Практикум для учителей Донбасса проходит в образовательном центре «Сириус» с 27 по 30 августа. В нем принимают участие 150 преподавателей ЛНР и ДНР. Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Всего предполагается переподготовить порядка 15 тыс. учителей.

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