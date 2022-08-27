В школах Донбасса, Херсонщины и Запорожья обеспечат вооруженную охрану

«Президент [РФ] дал отдельное поручение МВД, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», — сказал он.
«Мы понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса. Мы понимаем также, что не везде школы полноценно смогут начать работать, где-то, где близко линия соприкосновения, к сожалению, продолжаются обстрелы. Мы видим, что иногда прямо специально стреляют по школам. Рисковать жизнью учителей и учеников недопустимо», — отметил он.
«Получится такая комбинированная история, что-либо школа 1 сентября начинает работать, потом переходит на дистанционную или смешанную систему, или ребятишек будем перевозить в школы ближайших районов, где спокойно», — пояснил Кириенко.
Практикум для учителей Донбасса проходит в образовательном центре «Сириус» с 27 по 30 августа. В нем принимают участие 150 преподавателей ЛНР и ДНР. Школы ДНР и ЛНР с 1 сентября перейдут на российские образовательные стандарты. Всего предполагается переподготовить порядка 15 тыс. учителей.