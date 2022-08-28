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11:13 (мск), источник: ТАСС

В России за сутки выявили 46 857 случаев заражения коронавирусом

Умерли 83 заболевших.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
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27 августаЧисло новых случаев COVID-19 в России за сутки превысило 47 тыс
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Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 857, летальных исходов из-за ковида — на 83. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 47 093 случая заражения и 90 смертей, всего с начала пандемии — 19 405 923 и 384 083 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 28 223 против 32 642 днем ранее, до 18 495 961.

 Некоторые из этих экспериментов прежде не проводились ни в одной стране мира
"Если бы я жил в России, то, готов спорить, я бы был там возмутителем спокойствия"
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