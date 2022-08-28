11:13 (мск), источник: ТАСС
В России за сутки выявили 46 857 случаев заражения коронавирусом
Умерли 83 заболевших.
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МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 46 857, летальных исходов из-за ковида — на 83. Об этом сообщили в воскресенье журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
Днем ранее в стране зарегистрировали 47 093 случая заражения и 90 смертей, всего с начала пандемии — 19 405 923 и 384 083 соответственно.
Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 28 223 против 32 642 днем ранее, до 18 495 961.