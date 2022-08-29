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11:17 (мск), источник: Газета.Ру

Турпоток в Крым сократился до минимума за весь постсоветский период

В летнем сезоне 2022 года наблюдается значительный спад бронирований туров в Крым. Информация об этом представлена на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Источник: Reuters

Министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко уточнил, что в июне-июле туристический поток в регион упал на 30% в сравнении с 2021 годом — это рекордное снижение за весь постсоветский период. Однако в августе «ситуация в значительной степени выправилась» и бронирования у крупных представителей туристической индустрии почти достигли уровня прошлого года.

Сообщается, что сильнее всего продажи просели в мае и июне — 75% туристов предпочли посетить полуостров самостоятельно, так как туроператоры не могли сформировать полный пакет услуг из-за отсутствия авиасообщения с Крымом.

«По итогам удачного августа и с учетом лавины самостоятельных бронирований летний сезон в Крыму в целом будет вполне состоявшимся и не провальным», — отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

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