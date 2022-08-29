Турпоток в Крым сократился до минимума за весь постсоветский период

Министр курортов и туризма полуострова Вадим Волченко уточнил, что в июне-июле туристический поток в регион упал на 30% в сравнении с 2021 годом — это рекордное снижение за весь постсоветский период. Однако в августе «ситуация в значительной степени выправилась» и бронирования у крупных представителей туристической индустрии почти достигли уровня прошлого года.
Сообщается, что сильнее всего продажи просели в мае и июне — 75% туристов предпочли посетить полуостров самостоятельно, так как туроператоры не могли сформировать полный пакет услуг из-за отсутствия авиасообщения с Крымом.
«По итогам удачного августа и с учетом лавины самостоятельных бронирований летний сезон в Крыму в целом будет вполне состоявшимся и не провальным», — отмечает вице-президент АТОР, генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.