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11:43 (мск), источник: ТАСС

Роспотребнадзор не считает необходимым возобновлять антиковидные ограничения в школах

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Возобновлять ограничительные меры для противодействия распространению коронавирусной инфекции в образовательных организациях к предстоящему эпидсезону 2022−2023 годов в настоящее время не требуется. Об этом в понедельник журналистам сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.

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Источник: РИА "Новости"

«На текущий период к предстоящему эпидсезону 2022−2023 годов возобновление ограничительных мер с целью противодействия распространению новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях не требуется», — говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, в весенне-летний период из-за снижения интенсивности эпидемического процесса приостановили некоторые ранее введенные ограничения. Так, постановлениями главы Роспотребнадзора Анны Поповой внесены изменения в санитарные правила СП 3.½.4.3598−20.

Благодаря им стало возможно проводить массовые мероприятия в организациях для детей и молодежи на открытом воздухе.

«[Также] отменены требования по закреплению кабинета за каждым классом; по соблюдению в местах проведения аттестации социальной дистанции между обучающимися не менее 1,5 м; по разработке расписания (графика) уроков, перемен, в том числе сокращения их количества; отменены медицинские справки для посещения ребенка образовательной организации, если он был в контакте с больным COVID-19 (остается справка только после перенесенного заболевания) и ряд других», — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, требование по проведению обязательной термометрии в российских школах сохраняется.

«Сохраняются требования, регламентированные СП 3.½.4.3598−20, основным из которых является проведение утренних фильтров с обязательной термометрией, что позволяет своевременно выявить случаи COVID-19 среди учащихся, преподавателей и технического персонала в образовательных организациях, своевременно их изолировать и тем самым предотвратить распространение инфекции внутри организации», — говорится в сообщении.

Также сохраняется требование по организации работы сотрудников, участвующих в приготовлении и раздаче пищи, обслуживающего персонала с использованием масок и перчаток. Как пояснили в пресс-службе ведомства, сохраняется и запрет на проведение массовых мероприятий с привлечением лиц из иных организаций в закрытых помещениях.

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