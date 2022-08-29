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11:55 (мск), источник: ТАСС

В России выявили 39 658 случаев заражения коронавирусом за сутки

Умерли 77 заболевших.

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Источник: AP 2022

МОСКВА, 29 августа. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 39 658, летальных исходов из-за ковида — на 77. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 46 857 случаев заражения и 83 смерти, всего с начала пандемии — 19 445 581 и 384 160 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 24 890 против 28 223 днем ранее, до 18 520 851.

За сутки в России госпитализировали 1 988 заболевших ковидом против 2 340 днем ранее (снижение на 15%). Число госпитализаций увеличилось в 30 регионах и уменьшилось в 49, еще в шести ситуация не изменилась.

Заболеваемость ковидом в стране за прошедшую неделю увеличилась на 21,2%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей выросло на 21,1%, сообщили в оперштабе.

Заболеваемость выросла в 82 регионах, число госпитализаций — в 70, следует из данных штаба.

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