В Бразилии после 26 лет одиночества умер «Человек из дыры»

«Тело было найдено в гамаке в его хижине, расположенной на земле коренных народов танару, 23 августа во время обхода специальной мониторинговой группы», — сказано в пресс-релизе фонда.
Отмечается, что на месте не были обнаружены следы присутствия посторонних людей или следы борьбы. Останки умершего доставят в Национальный институт криминалистики в Бразилиа.
По данным фонда, остальные представители племени усопшего были убиты во время столкновений с владельцами ранчо и лесорубами, которые происходили в 1980-х и 1990-х годах. При этом индеец всегда сопротивлялся попыткам связаться с ним.
В фонде рассказали, что он стал известен как «Человек из дыры» из-за привычки выкапывать глубокие ямы, в некоторые из которых он вставлял заостренные копья.
Кроме того, в 2018 году была опубликована видеозапись, на которой видно как индеец рубит дерево инструментом, похожим на топор. Тогда «Человек из дыры» выглядел здоровым.