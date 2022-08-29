14:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
Зебра из испанского зоопарка пыталась проникнуть во Францию
Животное, автомобилисты и пассажиры не пострадали.
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26 августа около 11 часов утра на платной автостраде A63 в Бириату, Франция, была обнаружена зебра, которая пыталась пересечь франко-испанскую границу. Как сообщает The Sun, животное удалось поймать лишь через полчаса: сотрудники таможни старались не нарушать движение транспорта.
Как выяснилось позже, зебра воспользовалась пробками и сбежала от перевозчика. Мужчина возвращался домой во Францию, а заодно перевозил из испанского зоопарка одну из ее обитательниц.
Недавно мы писали о том, что в Израиле бык ворвался в здание банка. Позже стало известно, что он сбежал от хозяина.
Олеся Маевская