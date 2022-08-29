Маск заявил о «крахе цивилизации» в случае отказа от нефти и газа

«В краткосрочной перспективе человечеству все еще нужны нефть и газ, иначе цивилизация рухнет. Особенно сегодня, когда введены санкции против России, нам нужны нефть и газ, чтобы поддержать существование нашей цивилизации», — сказал Маск (цитата по Reuters).
По словам Маска, главной проблемой нашего времени является переход «к устойчивой энергетике и устойчивой экономике». Он считает, что переход на возобновляемые источник энергии займет несколько десятилетий. Именно поэтому отказ от нефти и газа в ближайшее время невозможен.
После начала спецоперации России на Украине западные страны ввели против России масштабные санкции. В частности, в США ввели запрет на поставки нефти, газа и других энергоносителей из России. Канада также запретила импорт нефтепродуктов из России. Решение об отказе от российских энергоносителей приняли и в Австралии.
Кроме того, власти Великобритании объявили о планах постепенно прекратить импорт российской нефти к концу 2022 г., а затем как можно скорее прекратить и закупку у России сжиженного природного газа (СПГ). В начале июня ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть, а с 10 августа начало действовать эмбарго на закупку угля из России.
В марте на фоне отказа от российских энергоносителей Илон Маск призвал нарастить объемы добычи газа и нефти. В Twitter он написал, что «чрезвычайные времена требуют чрезвычайных мер». Маск признал, что это негативно скажется на Tesla, но отметил, что энергетические решения, которые отвечают принципам устойчивости, не позволяют немедленно компенсировать российский нефтегазовый экспорт.