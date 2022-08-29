15:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Британские ученые нашли область мозга, отвечающую за альтруизм
Центр принятия добрых решений располагается внутри передней поясной извилины коры.
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Ученые Бирмингемского и Оксфордского университетов в Великобритании провели эксперимент с участием 12 мужчин и 26 женщин от 18 до 35 лет, чтобы выяснить, какой участок мозга отвечает за просоциальные действия. Участников собрали с помощью онлайн-объявлений и соцсетей. Все они были правшами и не имели психических расстройств. Результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.
В лаборатории каждый участник должен был принять быстрое решение (на выбор давалось 3,5 секунды): отдохнуть и получить вознаграждение (1 балл) или потрудиться и заработать больше (2−10 баллов). В последующем баллы конвертировались в деньги. Баллы тех, кто выбрал второй вариант, могли анонимно отправиться другому участнику, о чем было сказано до начала эксперимента.
Параллельно исследуемые проходили функциональную магнитно-резонансную томографию, что позволило выявить активные области мозга. Оказалось, что при принятии решения сделать усилие и помочь другому человеку активировалась передняя поясная кора (anterior cingulate cortex, ACC) — фронтальная часть поясной коры, похожая на «ошейник» вокруг мозолистого тела. Она не была задействована, когда участник предпочитал сделать усилие именно ради своей выгоды.
В дальнейшем британские ученые планируют изучить альтруистическое поведение людей, переживших инсульт головного мозга и другие похожие травмы. Недавно мы писали о том, что исследователи Йоркского университета в Британии доказали, что выученные языки со временем не забываются, поскольку языковые единицы связаны в мозге в плотную сеть.
Олеся Маевская