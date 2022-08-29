17:00 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: сумчатые и грызуны хуже переживают изменение климата
К тому же, их популяция сильно зависит от условий жизни.
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Ни одно животное в мире не застраховано от последствий климатических изменений, но некоторые более чувствительны к ним. Группа европейских исследователей из Университета Южной Дании (Дания), Оксфордского университета (Британия) и Университета Осло (Норвегия) изучила записи о 157 видах наземных млекопитающих и выявила связь между погодными изменениями, темпами роста популяции и эволюцией видов. Результаты исследования опубликованы в научном журнале eLife.
«Мы выявили четкую закономерность: животные-долгожители, имеющие малочисленное потомство, менее подвержены влиянию экстремальных погодных условий», — прокомментировал один из авторов работы, биолог-эволюционист Оуэн Джонс из Университета Южной Дании.
К более устойчивым к климатическим изменениям животным относятся слоны, тигры, ламы и некоторые виды летучих мышей.
В «группе риска» оказалось множество мелких сумчатых и грызунов.
Существа с «удлиненным» жизненным циклом лучше переносят последствия погодных изменений, таких как продолжительная засуха, и больше времени и внимания уделяют потомству. Более плодовитые животные с непродолжительным сроком жизни с трудом переживают ту же жару и неурожай, к тому же их популяция сильно колеблется в зависимости от условий жизни. «Наш анализ помогает предсказать, как различные виды животных могут отреагировать на изменение климата в будущем, исходя из их общих характеристик, даже если у нас есть ограниченные данные об их популяциях», — говорит Джонс.
Ученые уточняют, что не стоит рассматривать климатические изменения как единственный фактор воздействия. К примеру, браконьерство и утрата среды обитания тоже оказывают большое влияние на популяцию.
Мелкие млекопитающие быстро реагируют на экстремальные погодные условия. Но их уязвимость к экстремальным погодным условиям не следует считать причиной для риска исчезновения.
Недавно мы писали о том, что международная группа ученых опубликовала объемное исследование эволюции пингвинов, доказывающее, что за 60 миллионов лет птицы прекрасно приспособились к выживанию в экстремальных условиях. Из-за медленного темпа развития им не страшно изменение климата.
Олеся Маевская