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22:22 (мск), источник: © РИА Новости

Оззи Осборн хочет уехать из США

ВАШИНГТОН, 29 авг — РИА Новости. Британский рок-музыкант и один из основателей группы Black Sabbath Оззи Осборн заявил о готовности покинуть США, где он постоянно проживает более двадцати лет, из-за роста насилия и преступности. Об этом он заявил в своем интервью The Observer.

Источник: © РИА Новости

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — заявил он.

«Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — добавил музыкант.

Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом, и в стране не осталось ничего «объединяющего».

«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — отметила она.

Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.

Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.

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