Оззи Осборн хочет уехать из США

«Я сыт по горло ежедневными убийствами людей. Одному Богу известно, сколько людей уже погибли из-за нападений на школы», — заявил он.
«Я не хочу умереть в Америке. Я англичанин и хочу вернуться домой», — добавил музыкант.
Супруга Осборна Шэрон также отметила, что Соединенные Штаты изменились кардинальным образом, и в стране не осталось ничего «объединяющего».
«Теперь это уже ненормальное место для жизни», — отметила она.
Проблема вооруженного насилия оказалась в фокусе внимания американских властей после двух майских трагедий: вооруженного нападения на супермаркет в Буффало, где погибли 10 человек, и массового расстрела в начальной школе Ювальде, где преступник убил 19 детей и двух учительниц. Закон, подписанный президентом США Джо Байденом в конце июня, ужесточает проверки потенциальных покупателей оружия в возрасте от 18 лет до 21 года, поощряет штаты к принятию норм, позволяющих отказывать во владении пистолетами и винтовками лицам, которых суд признает опасными для общества, финансирует программы школьной безопасности и психологической помощи молодежи.
Уже после подписания закона произошло массовое убийство на параде в честь 4 июля в пригороде Чикаго. Мужчина убил из штурмовой винтовки семь человек и ранил более 20.