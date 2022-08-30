Раздел по оформлению загранпаспортов вновь стал доступен на «Госуслугах»

При переходе на вкладку «Паспорта, регистрации, визы» пользователи могут в привычном режиме оформить заявление на получение загранпаспорта.
26 августа на веб-странице портала в этом разделе появилось сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».
В тот же день ранее консульский департамент МИД РФ сообщил, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам.
В департаменте уточнили, что оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного.
О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств РФ за рубежом, отмечается в сообщении.