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00:31 (мск), источник: ТАСС

Раздел по оформлению загранпаспортов вновь стал доступен на «Госуслугах»

МОСКВА. /ТАСС/. Оформить получение заграничного паспорта, а также зарегистрировать приглашение на въезд в РФ вновь стало возможным для пользователей портала госуслуг после временной приостановки работы данного раздела, следует из данных справочно-информационного интернет-портала.

Источник: РИА "Новости"

При переходе на вкладку «Паспорта, регистрации, визы» пользователи могут в привычном режиме оформить заявление на получение загранпаспорта.

26 августа на веб-странице портала в этом разделе появилось сообщение: «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже».

В тот же день ранее консульский департамент МИД РФ сообщил, что приостанавливает прием заявлений на выдачу загранпаспортов со сроком действия 10 лет по техническим причинам.

В департаменте уточнили, что оформление паспортов сроком действия 5 лет продолжится без изменений в установленном порядке в качестве первичного, взамен действующего, использованного, утраченного либо испорченного.

О возобновлении приема будет сообщено дополнительно на сайте www.kdmid.ru и сайтах дипломатических представительств РФ за рубежом, отмечается в сообщении.

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