Программу маткапитала в России предлагают сделать бессрочной

Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» предлагают сделать выплату маткапитала бессрочной (сейчас эта программа действует до конца 2026 года), а его размер на второго ребенка увеличить с 693 до 933 тыс. рублей. Также депутаты хотят установить размер выплат за третьего ребенка в сумме 1,399 млн рублей.
Как пояснил «Известиям» один из авторов инициативы, глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, России нужно срочно решать демографическую проблему.
«Об этом говорит статистика. Согласно прогнозу Росстата, рождаемость будет падать, темпы роста ожидаемой продолжительности жизни замедлятся, а миграционный приток будет уменьшаться. В этом случае общая численность населения снизится со 146,706 млн человек в начале 2020 года до 134,277 млн человек к началу 2036 года», — пояснил политик.
По его мнению, предлагаемые меры способны улучшить демографическую ситуацию, а также повысить уровень рождаемости.
«Начатая в 2007 году программа дополнительных мер господдержки семей, имеющих детей (материнский капитал), обеспечила возможность улучшения жилищных условий, получения образования, социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, а также повышения уровня пенсионного обеспечения матери. Данные меры существенно повысили уровень рождаемости», — говорится в документе (есть в распоряжении «Известий»).