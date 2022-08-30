ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к уходу зарубежных брендов из РФ

«Большинство россиян ощущает введение санкций в основном за счет ухода западных брендов с российского рынка. “Макдональдс”, “Старбакс”, ZARA, IKEA. Отношение к их уходу плохое, гамма отношений широкая: грусть, осуждение, злорадство, даже мстительность в духе “когда решат вернуться, мы их уже покупать не будем, потому что в тяжелый момент вы нас бросили”. Также присутствует и оптимизм в том плане, что обязательно найдутся аналоги, заменители», — заявил Валерий Федоров.
Он добавил, что россияне привыкли к иностранным брендам.
«Они делали здесь хорошую работу и получали за это хорошие деньги. А теперь ушли. Ну что ж, будем переключаться на отечественные или восточные аналоги. Что уже на практике и происходит», — подытожил глава ВЦИОМ.
Количество россиян, которые хотели бы переехать жить за границу, достигло наименьшего значения с 1991 года, опустившись до 10%. Об этом в интервью «Известиям» заявил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Доля собирающихся на ПМЖ за границу в марте этого года упала до 10%. Летом прошлого года, для сравнения, было 16%. В целом мы эмиграционные настроения измеряем начиная с 1991 года, и обычно эта доля варьируется в диапазоне 13−22%. Такое резкое снижение — явление редкое», — заявил Валерий Федоров.
Гендиректор ВЦИОМ поясняет, что такие показатели связаны с намерением Запада «отменить» Россию, а также участившейся там русофобией.