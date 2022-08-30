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11:15 (мск), источник: Коммерсантъ

«Инвитро»: каждый четвертый россиянин — антипрививочник

Четверть россиян (27%) негативно относятся к вакцинации, регулярно прививается 66% россиян. Это следует из исследования медицинской компании «Инвитро», которое приводит «РИА Новости».

Источник: AP 2022

При этом половина опрошенных компанией россиян (45%) ответили, что за три года их отношение к вакцинации не изменилось и осталось положительным. 26% опрошенных за последние три года стали относиться к вакцинации негативно, хотя ранее понимали ее важность. 22% ответили, что их отношение к прививкам не изменилось и осталось негативным.

Среди причин отказа от вакцинации опрошенные отметили боязнь осложнений (55,6%), уверенность в неэффективности прививок (53,5%), сомнение в качестве препарата (44,6%), недостаточная защита вакцинации от инфекций (40%), а также мнение, что стоит перенести болезнь без вакцинации (28,5%).

27% опрошенных считают, что осложнения от прививки не менее серьезны, чем от перенесенного заболевания. 47% полагают, что риск осложнений выше от перенесенной болезни. Опрошенные россияне за последние три года прививались от COVID-19 (51,3%), дифтерии и столбняка (50%), кори (48%), полиомиелита (41%), краснухи (40%).

В связи с ростом заболеваемости коронавирусом Росздравнадзор рекомендовал возобновить вакцинацию в регионах.

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