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08:32 (мск), источник: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Московское предприятие разработало высокоточные расходомеры воды

Резидент особой экономической зоны «Технополис Москва» создал линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров воды и других жидких сред. Эти устройства могут заменить зарубежные аналоги, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Расходомеры — одни из важнейших приборов для обеспечения бесперебойной работы системы водораспределения и водоподготовки любого крупного города. Их применяют для коммерческого, технологического учета жидких сред и обнаружения утечек воды.

«Работа по замене зарубежных товаров и оборудования отечественными аналогами остается одной из самых актуальных в Москве. Так, столичное предприятие разработало новую линейку электромагнитных и ультразвуковых расходомеров для жидких сред. Данные приборы применяются на объектах теплоэнергетического комплекса, в жилищно-коммунальном хозяйстве, металлургии и на пищевых производствах, в системах водоснабжения и теплоснабжения по всей стране», — рассказал Владислав Овчинский.

Предприятие, разработавшее прибор, входит в небольшое число отечественных компаний, которые могут создавать аналоги электромагнитных расходомеров большого диаметра — свыше тысячи миллиметров — на замену продукции ушедших с российского рынка иностранных производителей. Отечественные расходомеры способны обеспечить бесперебойную работу предприятий в условиях ограничения импорта.

По словам заместителя технического директора по производству компании «Пьезус» Дмитрия Тюменцева, широко распространенные недорогие электромагнитные счетчики позволяют вести учет воды и стоков с погрешностью в полтора-два процента. Суммарно это приводит к завышению расхода стоков на тысячи кубометров ежегодно. Высокоточные электромагнитные расходомеры столичного производителя имеют погрешность всего 0,25−0,5 процента, что позволяет в несколько раз снизить переплаты за водозабор и водосброс. Также у них есть функция автоматической очистки электродов, что существенно упрощает их обслуживание. Отличительная особенность ультразвуковых расходомеров, разработанных компанией, — стабильная работа на трубопроводах большого диаметра (от 500 миллиметров и выше).

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