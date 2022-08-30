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15:27 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые прогнозируют столкновение двух сверхмассивных черных дыр

По мнению астрономов, это произойдет в ближайшие три года.

Источник: NASA

Странное поведение галактики SDSS J1430+2303, расположенной в созвездии Волопаса, предполагает, что в ней может произойти одно из самых ожидаемых событий в современной астрономии. Частота и интенсивность световых колебаний позволяет предположить, что в ее активном центре находится сразу несколько черных дыр, которым суждено столкнуться друг с другом.

По оценкам ученых, общая масса этих черных дыр составляет около 200 миллионов масс Солнца, а сольются они в течение следующих трех лет. Впрочем, стопроцентной уверенности в том, что происходит с J1430+2303, пока нет: сигнал галактики сложно уловить и правильно интерпретировать, пишет Naked Science.

Чтобы разобраться в ситуации, команда астрономов из Университета Гуанчжоу в Китае использовала данные космических телескопов XMM-Newton, NuSTAR, Chandra и Swift, охватывающие период времени в 200 дней. Полученные результаты согласуются с гипотезой о будущем слиянии сверхмассивных черных дыр. Если оно все же произойдет, наблюдать его придется традиционными инструментами — телескопами, работающими в разных диапазонах.

Недавно NASA опубликовало запись «жуткого» звучания черной дыры, расположенной на расстоянии более 200 млн световых лет от Земли в Скоплении Персея.

Олеся Маевская

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