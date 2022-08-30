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16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

Игры краснокнижных леопардов из Сочи попали на видео

Когда они достаточно подрастут, сотрудники заповедника выпустят их из вольера.

На базе национального Сочинского парка более 10 лет назад был открыт Центр восстановления переднеазиатского леопарда. Подросших и окрепших краснокнижных хищников выпускают в дикую природу, пишет издание Новая Кубань.

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В середине лета у пары леопардов из нацпарка, Алоуса и Черри, родилась пара котят. Сейчас малыши окрепли настолько, что гуляют с мамой по вольеру, резвятся и изучают свои «владения». В настоящее время подрастающие крохи вместе с матерью находятся в вольере.

Недавно мы писали о том, что в Бразилии на свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.

Олеся Маевская

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