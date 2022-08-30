16:36 (мск), источник: Новости Mail.ru
Игры краснокнижных леопардов из Сочи попали на видео
Когда они достаточно подрастут, сотрудники заповедника выпустят их из вольера.
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На базе национального Сочинского парка более 10 лет назад был открыт Центр восстановления переднеазиатского леопарда. Подросших и окрепших краснокнижных хищников выпускают в дикую природу, пишет издание Новая Кубань.
В середине лета у пары леопардов из нацпарка, Алоуса и Черри, родилась пара котят. Сейчас малыши окрепли настолько, что гуляют с мамой по вольеру, резвятся и изучают свои «владения». В настоящее время подрастающие крохи вместе с матерью находятся в вольере.
Недавно мы писали о том, что в Бразилии на свет появился первый индиговый ара, рожденный в неволе. В мире осталось всего несколько десятков представителей этого вида попугаев.
Олеся Маевская