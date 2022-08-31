01:40 (мск), источник: Известия
Что изменится в жизни россиян с 1 сентября
Предустановка приложений, защита персональных данных, электронные путевки и другие новшества.
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С сентября онлайн-магазинам запретят требовать от покупателей персональные данные, если это не предписано законом. Кроме того, закон будет защищать потребителей, в случае если их права были нарушены в уже подписанном договоре. Автолюбителей ждут новые программы в автошколах и требования к прохождению ТО, а владельцев смартфонов — предустановленные в телефонах приложения. Подробнее — в традиционном обзоре «Известий».
С начала месяца ужесточат законодательство, которое касается охраны персональных данных. В том числе компаниям запретят отказывать в услугах гражданам, которые не захотят предоставлять персональные данные (в случае если это не предписано законом). Это касается в том числе онлайн-магазинов, которые часто запрашивают у покупателей персональные данные, несмотря на то что это не является обязательным.
— Если покупатель не хочет сообщать сотрудникам обычного или интернет-магазина свое полное имя, номер телефона и банковской карты, электронную почту и домашний адрес, ему не смогут отказать в покупке, — пояснил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Также запретят обработку биометрических данных несовершеннолетних.
Если же утечка произойдет, операторы обработки персональных данных должны будут уведомить органы власти в течение 24 часов.
За отказ заключать или исполнять договор с потребителем из-за его отказа предоставить персональные данные, если это не является обязательным, придется заплатить штраф в размере до 50 тыс. рублей.
Кроме того, с сентября вводится закон, предусматривающий дополнительную защиту прав потребителей. Так, с начала осени, в случае если договор ущемляет права потребителя, установленные законом, эти условия соглашения будут признаны ничтожными — а значит, не будут приниматься во внимание судом в случае возникновения споров.
К таким условиям, в частности, относятся договоренности, согласно которым продавец получает право на изменение условий или отказ от исполнения обязательств в одностороннем порядке, предусматривают обязательное приобретение тех или иных товаров и услуг, для того чтобы воспользоваться другими, а также оказание платных допуслуг без получения согласия.
На смартфоны, которые продаются в России, с начала осени будут предустанавливать российский магазин приложений. Нововведение касается только устройств, которые работают на операционной системе Android.
Ранее в августе стало известно, что Минцифры предложило временно не привлекать к ответственности продавцов, которые будут реализовывать технику без отечественного ПО. Это связано в том числе с тем, что, для того чтобы выполнить требования закона, многим продавцам придется вскрывать упаковку товара.
Полный перечень программ, обязательных для предустановки на смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры Smart TV премьер-министр Михаил Мишустин подписал 25 августа. Документ вступит в силу с января 2023-го.
А вот банки с универсальной лицензией теперь обязаны будут обеспечить физическим лицам возможность открывать счета и получать кредиты без личного присутствия.
Теперь сделать это можно будет онлайн, после проведения идентификации в мобильном приложении или на сайте банка.
Также в сентябре начнет действовать закон, по которому в России должны создать единый реестр доноров костного мозга.
Документ, помимо прочего, предусматривает и дополнительные права для тех, кто дал согласие на реальную трансплантацию, — в частности, доноры должны будут получить доступ к бесплатным обследованиям, лечению и реабилитации.
— Важно, что закон расширит права живого донора, давшего информированное добровольное согласие на трансплантацию. Ему будут положены лечение и медицинская реабилитация, он будет получать полные результаты своего обследования, а также исчерпывающую информацию о рисках для здоровья, — цитирует пресс-служба Госдумы слова спикера Вячеслава Володина.
Сейчас в России действует около 20 регистров, из которых два являются государственными, остальные созданы некоммерческими организациями. Предполагается, что формирование единого регистра может ускорить поиск доноров. В то же время пока не совсем ясно, как новый регистр будет взаимодействовать с уже существующими крупными реестрами. «Известия» подробнее писали об этой инициативе ранее.
В силу вступят и сразу два закона, направленных на защиту прав людей с ограниченными возможностями.
Так, согласно одному из документов, школьники и студенты колледжей с инвалидностью получат право на гарантированное двухразовое питание, даже если они не проживают в учебных заведениях.
Кроме того, взрослые люди с инвалидностью I, II или III группы, смогут бесплатно получить второе высшее или среднее профессиональное образование. Такая мера была принята для того, чтобы дать возможность тем, кто в связи с заболеванием или травмой утратил возможность работать по специальности, получить другую профессию. Позднее ее решили распространить и на тех, кто имел ограничения по здоровью с детства.
Автолюбителей ждет обновление примерных программ обучения в автошколах. Так, тем, кто учится на категорию B, увеличат количество часов, отпущенных на практическую подготовку в «городе», а вот время на «площадку», напротив, сократят. С 18 до 24 часов и с 32 до 38 часов соответственно.
Кроме того, появятся новые программы переподготовки: например, для водителей мотоциклов, желающих получить права для управления автомобилем.
Изменятся и требования, которые будут предъявлять к водителям в ходе техосмотра.
Так, водителей освободят от необходимости предъявлять аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Выведут из-под контроля и падение капель масел и рабочих жидкостей в основных агрегатах транспорта. Вместо измерения остаточной глубины теперь будут измерять только высоту рисунка протектора.
Напомним, что для владельцев легковых автомобилей, которые используются в личных целях, ТО больше не является обязательным, однако при наличии визуальных неисправностей машину нужно показать специалистам — эксплуатировать ее до устранения неисправностей запрещено.
При обороте жилых и нежилых помещений начнут действовать единые правила. Права на здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, помещения и машино-места будут соотноситься с правом собственности на земельные участки, на которых расположены эти объекты.
Кроме того, изменятся и правила выбора управляющей компании. Теперь решение может быть принято, если за него проголосует более 50% от общего числа голосов на общем собрании собственников помещений. До этого достаточно было, чтобы выбор поддержали 25% всех собственников + 1 голос.
Предполагается, что закон поможет свести к минимуму конфликтные ситуации, а также возможные случаи мошенничества.
Также нововведения ожидаются и в вопросах распоряжения долями: в перерасчете на метры доля квартиры не сможет быть менее 6 кв. м общей площади на каждого собственника. Закон направлен на борьбу с микродолями в квартирах и защитит граждан от «черных риелторов» и мошеннических сделок.
А вот изменить соотношение долей супругов в их общем имуществе, если один из них совершал без согласия другого сделки по продаже общего имущества на невыгодных условиях, теперь сможет суд.
Для туристов, путешествующих по России, и туроператоров с сентября обязательной станет так называемая электронная путевка. Это значит, что туроператоры обязаны будут после заключения договора вносить все данные о туристах, включая сроки и направления поездки, в единую базу данных.
Похожая система действовала и ранее, но не была обязательной. Правда, и с сентября никаких санкций для нарушителей сразу не последует — их должны ввести позднее.
Предполагается, что это позволит упорядочить рынок внутреннего туризма, дать властям больше единой статистической информации, а также сведет к минимуму нелегальные туристические услуги.
Турист, в свою очередь, сможет получить доступ к информации из базы для защиты своих интересов.