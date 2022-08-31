05:36 (мск), источник: Известия
В России создали «лыжи» для тушения пожаров
В Иркутском государственном аграрном университете им. А. А. Ежевского (Иркутский ГАУ) разработали и запатентовали мобильные платформы для тушения пожара.
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«В основу изобретения легли лыжи для хождения по болоту», — рассказал «Известиям» профессор кафедры эксплуатации машинно-тракторного парка, безопасности жизнедеятельности и профессионального обучения Иркутского ГАУ Василий Хабардин.
Они представляют собой две планки с загнутыми носками и пятками, каждая из которых имеет платформу для размещения и фиксации ноги в виде подковообразного крепления. Оно немного смещено на внешние стороны лыж для удобства пользователя.
К лыжам снизу крепится теплостойкая пластинка из резины или прорезиненной ткани — она защищает ноги человека. Предполагается, что при тушении пожарник должен перемещаться по кромке пожара, наступая правой лыжей на кромку очага, а левой — на несгоревшую растительность. Также можно наступать на кромку пожара обеими лыжами, под некоторым углом к ней.
Разработчики получили патент на изобретение. Документ сроком на 20 лет выдала Евразийская патентная организация.
В Авиалесоохране допустили применение новой технологии в редких случаях, когда нужно потушить локальный очаг и поблизости нет источника воды. Однако сейчас специалисты ведомства и другие спасатели используют другие методы, в том числе при продолжающейся борьбе с огнем в лесах Рязанской области.