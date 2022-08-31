Экс-гендиректор Internews Манана Асламазян погибла в Ереване

«Большое горе. В Ереване погибла Манана Асламазян. Сбила машина. Манана наш большой друг, наша мама. Мама российской журналистики. Даже не знаю, кто сделал больше нее для нас для всех. Боль невыносимая», — написала журналистка.
Манана Асламазян была главой фонда Internews («Образованные медиа»). Фонд входил в ассоциацию Internews International со штаб-квартирой в США и офисами в 22 странах. Он занимался поддержкой независимых СМИ путем подготовки и переподготовки кадров. В 2002 году журналистка вошла в Национальную ассоциацию телерадиовещания, но была исключена в 2007 году. Тогда Манана Асламазян стала фигурантом дела о контрабанде валюты. По данным следствия, журналистка ввезла из Франции в Россию €9,5 тыс. вместо разрешенных $10 тыс.
После возбуждения уголовного дела журналистка уехала из России и покинула фонд Internews. В защиту Мананы Асламазян было опубликовано открытое письмо, под которым подписались 1,2 тыс. российских журналистов. В 2008 году по решению Конституционного суда уголовное дело переквалифицировали в административное. После решения суда в Москве избили адвоката журналистки, который представлял ее интересы по этому делу. В 2010 году Манана Асламазян получила премию ТЭФИ за вклад в развитие российского телевидения.