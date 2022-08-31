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12:36 (мск), источник: Новости Mail.ru

ИИ во Франции обнаружил тысячи неплательщиков налогов

Несмотря на погрешность, программу будут использовать и дальше.

Источник: AFP 2022

Налоговая служба Франции получила суммарно 10 миллионов евро (более 599 миллионов рублей) с владельцев незаконно построенных и незадекларированных бассейнов, передает The Guardian. Система, разработанная французской консалтинговой компанией, сопоставила спутниковые снимки и нашла нарушителей.

Искусственный интеллект обнаружил 20 356 незадекларированных бассейнов. За сооружение площадью 30 квадратных метров французы должны платить 200 евро в год.

Технологию будут совершенствовать, поскольку существует около 30% погрешности. Искусственный интеллект принимает за бассейны натянутый брезент, солнечные панели и промышленные резервуары и при этом не находит объекты под деревьями.

Недавно мы писали о том, что аналитики данных и социологи из Чикагского университета разработали алгоритм, который анализирует закономерности преступлений по времени, территории и прогнозирует повторение инцидентов. При этом радиус совершения вероятного нарушения — 300 метров.

Олеся Маевская

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