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14:19 (мск), источник: Новости Mail.ru

Испанские ученые раскрыли секрет «бессмертной» медузы

Животное может проходить все этапы жизненного цикла раз за разом в течение 15−20 лет.

Источник: Reuters

Сотрудники Университета в Овьедо, Испания, опубликовали исследование в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, в котором раскрыли генетический код «бессмертной медузы», пишет Reuters. Особь вида Turritopsis dohrnii способна поворачивать вспять процесс старения, неоднократно возвращаясь в стадию личинки.

Как и другие виды медуз, они образуются из яйцеклетки и сперматозоида. Молодая личинка (планула) оседает на дне, превращается в полип и растет до наступления полового созревания. После этого от нее отпочковываются молодые особи, а цикл повторяется.

Именно в момент полового созревания большинство этих животных теряет способность к омоложению. В геноме Turritopsis dohrnii ученые обнаружили мутацию, позволяющую медузе возвращаться в стадию личинки и снова проходить все этапы развития в случае угрозы или ранения. Возрождаться медуза может многократно в течение 15−20 лет.

Недавно мы писали о том, что у берегов Папуа-Новой Гвинеи засняли необычную медузу. Вероятнее всего, это представитель загадочного вида Chirodectes maculatus, которых видели лишь однажды в 1997 году.

Олеся Маевская

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