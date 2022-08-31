VK запустит в честь Дня знаний активности для школьников и студентов

«VK поздравит школьников и студентов с Днем знаний и запустит активности, приуроченные к началу учебного года. Ребят ждут лекции от экспертов компании и фотозоны в вузах, интерактивные квизы и конкурсы, тематический сервис на платформе VK Mini Apps и челленджи в “VK Клипах”, — сообщили в пресс-службе.
Так, на территориях российских вузов появятся места встречи с «VK Образованием» — такие, как специальные фотозоны, в которых студенты смогут запечатлеть момент встречи с однокурсниками и преподавателями. «Среди вузов-участников — МГТУ имени Н. Э. Баумана, МГУ имени М. В. Ломоносова, МФТИ, НИУ ВШЭ, СПбГУ, СПбПУ, ИТМО, Университет “Сириус”, — добавили в VK.
«Студенты узнают о том, как образовательные проекты VK помогают сделать первые шаги в этом направлении, как попасть на стажировку и начать карьеру в компании, стать амбассадором VK. Кроме того, будет запущена серия видеолекций о развитии гибких навыков. Информация о местах встречи в вузах, образовательные лекции и фотографии будут доступны в сообществе “VK Джуниор” “ВКонтакте”, — отметили в VK.
Помимо этого, школьники и студенты получат от «ВКонтакте» тематическое мини-приложение «Генератор суперспособностей», которое подберет нужные любому ученику навыки, например, способность становиться невидимкой, когда учитель задает вопрос, умение превращать воду в диплом или забывать голову дома. «Для школьников к 1 сентября VK подготовила маску по мотивам меню школьных столовых, тематические подборки и челлендж #ЗвонокДляУченика в VK Клипах. Авторы лучших клипов получат призы, среди которых наборы для съемки клипов, мягкие игрушки и подписки VK Combo», — заключили в VK.