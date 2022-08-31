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18:00 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: дельфины объединяются в стаи для большего успеха у самок

Мужские особи не соревнуются, а объединяются, чтобы уделять больше внимания самкам.

Источник: CC0/AJRPROJ

Международная группа ученых из США, Швейцарии, Великобритании и Австралии опубликовала исследование о взаимодействиях самцов дельфинов в журнале Proceedings of the National Academy of Science. Они установили, что у млекопитающих существует культура «братства», которая помогает им успешно взаимодействовать с самками.

Изучение поведения 121 взрослого самца индо-тихоокеанского афалина (Tursiops aduncus) в Западной Австралии показало, что мужские «союзы» имеют больший репродуктивный успех. Особи объединялись с двумя-тремя самцами и группой ухаживали за самкой. В свою очередь группы могли объединяться в альянсы из 4−14 дельфинов.

Исследователи подозревают, что подобное поведение связано с гипотезой социального мозга. Она утверждает, что в процессе эволюции размер мозга млекопитающих увеличился из-за расширения социальных кругов и соответствующего повышения уровня передаваемой и получаемой информации. Это привело к развитию нервной системы, улучшению социальных связей и развитию активной системы коммуникации.

Ранее мы писали о том, что итальянские ученые доказали, что дельфины общаются на разных диалектах. В каждой части океана существует свой «акцент».

Олеся Маевская

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