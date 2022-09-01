00:24 (мск), источник: Известия
Удобное положение: какие новые права появились у потребителей
Покупатели теперь смогут избавиться от назойливой рекламы и не переплачивать за лишние услуги.
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С 1 сентября в России меняется закон «О защите прав потребителей» — продавцы теперь не смогут навязать ненужную услугу, перенести время доставки без разрешения клиента или настоять на определенном способе оплаты. В итоге недобросовестные торговцы лишаются возможности для разнообразных манипуляций с целью наживы, а покупателю станет проще отстаивать свои права. Подробнее — в материале «Известий».
С началом осени вступают в силу изменения в ст. 16 российского закона «О защите прав потребителей». Правильнее будет сказать, что она выходит полностью в новой редакции.
В новой версии статьи появилась более конкретная формулировка: «недопустимые условия договора».
Юрист и основатель общественной организации защиты прав потребителей «Линия права» Константин Москалев отмечает, что это большое преимущество, ранее использовалось выражение: «недействительность условий договора, ущемляющих права потребителя». В новой редакции перечислено 15 пунктов недопустимых условий, нет той размытости и неопределенности, которая присутствовала прежде.
Так, с сентября продавец не может настаивать на определенной форме оплаты, например сказать, что принимает только наличные.
Закон стал строже и в тех случаях, когда продавец по собственной инициативе сделал лишнюю работу, а потом неожиданно выставил за нее счет. Теперь продавец не может без согласия потребителя выполнять дополнительные услуги за плату. Например, мастер почистил компьютер от вирусов и «заодно» добавил оперативной памяти. Потребитель вправе отказаться оплачивать сверхработу, а если расчет уже совершен, то может потребовать вернуть деньги. То же самое касается навязывания услуг банками и страховыми компаниями.
Кроме того, продавцы не могут сложить с себя ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств. Допустим, сервис взял в ремонт старый шкаф, обещая его восстановить. При этом в договоре указано, что компания не несет ответственности, если в случае реставрации и применения агрессивных смывок мебель покроется пятнами или пострадает ее поверхность. Якобы последствия сложно предугадать. Хотя по закону в этом случае клиент может потребовать уменьшения цены.
Также покупатель может свободно выбирать, что делать с некачественным или неподошедшим товаром, а продавец не вправе ограничить его в этом. Иногда магазины разрешают только обменять товар на аналогичный, например, взять то же платье, но размером больше. С сентября это будет нарушением. Клиент может потребовать вернуть все деньги; уменьшить стоимость; заменить товар на другой по цене и марке; устранить недостатки за счет продавца. Решать это будет покупатель.
Продавец не может сузить выбор клиента, если тот хочется обратиться в суд из-за разногласий. У потребителя в этом случае есть несколько вариантов — подать иск в суд по месту нахождения продавца, заключения договора или по месту жительства.
К «недопустимым условиям» относится и установка продавцом санкций за отказ клиента исполнять сделку. Пример: продавец отказывается возвращать предоплату, которую клиент внес, но потом передумал приобретать товар. По новым правилам предоплату придется вернуть.
Довольно часто магазины включают в условие продажи товара сбор персональных данных. Как правило, такая информация избыточна для заключения договора и используется для рассылки рекламы. Кроме того, велик риск утечки информации.
В новой версии закон избавляет покупателей от требования делиться личной информацией.
Если человек не хочет сообщать свой телефон, домашний адрес и электронную почту, магазин всё равно обязан обслужить его и продать товар или выполнить услугу. То же самое касается, например, возврата изделия.
Собирать личные сведения продавцам разрешили, только если это необходимо для оформления покупки. Например, адрес и номер телефона клиента нужны для доставки товара. В то же время знать электронную почту для этого совсем необязательно. Еще одно исключение касается ювелирных изделий. При покупке украшений на сумму от 40 тыс. рублей продавец обязан потребовать от клиента паспорт (п. 1.4−2 ст. 7 Федерального закона № 115). И даже новые поправки не меняют эту практику.
В остальных случаях за отказ заключать договор с потребителем, который не желает предоставить свои данные, предусмотрена административная ответственность. Штраф для должностных лиц составит от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для юридических — от 30 тыс. до 50 тыс. рублей.
В соответствии с документом, продавец должен возместить убытки, которые понес покупатель из-за невыгодных условий. Более того, потребитель может настаивать на исключении из договора дискриминирующего пункта. В течение 10 дней требование должно быть рассмотрено. Если продавец бездействует, с письменным ответом следует отправиться в Роспотребнадзор или суд.
Таким образом, правовая конструкция перешла от недействительности условий договора к их недопустимости, резюмирует член Ассоциации юристов России Евгения Мешкова.
— Недопустимость означает, что изменился подход защиты прав потребителей. Если раньше недействительность договора нужно было доказывать в суде по факту причинения вреда или защите прав потребителя, теперь же риск для потребителя законодатель предусматривает в самой сделке. Для продавца установлены запреты, условия, которые в договор включать нельзя ни при каких обстоятельствах, — пояснила собеседница «Известий».
По мнению Константина Москалева, главное преимущество новой редакции заключается в конкретике — уже не возникнет нужды доказывать, что какое-то из условий договора нарушает права потребителя.
— А должен заметить, что если нет конкретики в нормативном правовом акте, то каждый судья имеет право рассмотреть представленное доказательство, исходя из своих убеждений, — отметил юрист. — Например, раньше приходилось долго и не всегда успешно доказывать право потребителя на выбор подсудности, если в договоре присутствовал пункт о договорной подсудности. И с трудом верится, что, выбирая из трех возможных судов, крупное юридическое лицо заботилось лишь об удобстве для своих представителей.
По словам эксперта, кто-то может возразить, что часть из перечисленных условий уже содержится в других статьях закона «О защите прав потребителей». Но речь идет об удобстве именно потребителей, которым теперь нет необходимости изучать закон целиком — достаточно одной статьи.