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10:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира

Место, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным.

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Школы бывают разные, а некоторые — не просто необычные, а уникальные. В связи с началом нового учебного года мы хотим вам показать некоторые из них.

Школа "Обыкновенное чудо"
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Школа-дворец, Йошкар-Ола, Россия

Средняя общеобразовательная школа № 5 была подарком бизнесмена Сергея Мамаева своей жене Татьяне, учительнице, а ныне — директору учебного заведения. Школа, больше похожая на сказочный дворец, принимает учеников с 2001 года, а на данный момент она представляет собой учебный комплекс, в структуру которого входит детский сад, начальная и средняя школы. Также ученики имеют доступ к бассейну, тренажерному залу и конно-спортивному комплексу.

Reuters
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Плавучая школа, Компонг Луонг, Камбоджа

Компонг Луонг — общее название больших плавучих деревень, разбросанных по озеру Тонлесап Индокитайского полуострова в Камбодже. Полностью автономное поселение — от магазинов и кафе до жилых домов и школы — расположено на плотах. В плавучей деревне проживают дети-сироты, родители которых погибли во время рыбной ловли. Доходы от приема экскурсионных групп дают возможность содержать ребят, оставшихся без семьи.

Газета «Полярный круг»
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Кочевая школа, Якутия, Россия

Значительная часть населения республики Саха ведет кочевой образ жизни. Для удобства родителей в регионе функционирует более 10 кочевых школ — мобильных шатров, оснащенных всем необходимым для учебы в полевых условиях. Дети оленеводов могут вести привычный образ жизни и оставаться вместе с родителями. А домашнее задание ученики получают через интернет.

AP 2022
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Школа-опенспейс, Южная Каролина, США

Преподаватели Carpe Diem School уверены в том, что к каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, поэтому для каждого предусмотрено персональное рабочее место со столом и компьютером в открытом пространстве. Небанальный подход к обучению дает свои плоды: ученики учебного заведения несколько лет подряд демонстрируют лучшие академические показатели в регионе и читают в три раза больше, чем их ровесники в среднем по стране.

Terraset Elementary School
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Подземная школа, Рестон, США

Энергетический кризис 70-х вдохновил архитекторов на создание школы Террасет, которая бы не нуждалась в отоплении. Здание разместили под землей, вписав его в рельеф местного холма: грунт выполнил функцию теплоизоляции, а для нормальной циркуляции воздуха и работы кондиционеров на крыше учебного заведения были установлены солнечные батареи. Террасет по праву считается самой энергосберегающей школой США и представляет интерес как одна из главных достопримечательностей штата Вирджиния.

Reuters
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Горная школа, Гулу, Китай

Ученики начальной школы маленькой деревни Гулу вынуждены ежедневно пробираться по скалам, протискиваясь сквозь узкие проходы и пересекая пропасти по шатким мостам. С 80-х годов прошлого столетия в учебном заведении работает единственный учитель, который помог обезопасить перемещение по школе, убедил жителей отремонтировать здание и даже обустроил в ней баскетбольную площадку.

L'école des Sciences et de la Biodiversité
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«Зеленая» школа, Париж, Франция

С 2014 года в пригороде Парижа работает самая «зеленая» школа в мире. Здание школы имеет множество уровней, которые украшает крыша, покрытая газоном. Главной отличительной чертой проекта стала разноуровневая стена из сборных железобетонных блоков, различных по размеру и глубине. В школе расположены 18 классов, 7 из которых отданы под детский сад, спортивный комплекс для всех возрастов и зеленая площадка на каждом уровне.

Олеся Маевская

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