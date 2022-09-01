10:26 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дворец и опенспейс: 7 необычных школ со всего мира
Место, где детей учат вычитать, умножать, малышей не обижать и делать еще сотню различных дел, не обязательно должно быть банальным.
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Школы бывают разные, а некоторые — не просто необычные, а уникальные. В связи с началом нового учебного года мы хотим вам показать некоторые из них.
Школа-дворец, Йошкар-Ола, Россия
Средняя общеобразовательная школа № 5 была подарком бизнесмена Сергея Мамаева своей жене Татьяне, учительнице, а ныне — директору учебного заведения. Школа, больше похожая на сказочный дворец, принимает учеников с 2001 года, а на данный момент она представляет собой учебный комплекс, в структуру которого входит детский сад, начальная и средняя школы. Также ученики имеют доступ к бассейну, тренажерному залу и конно-спортивному комплексу.
Плавучая школа, Компонг Луонг, Камбоджа
Компонг Луонг — общее название больших плавучих деревень, разбросанных по озеру Тонлесап Индокитайского полуострова в Камбодже. Полностью автономное поселение — от магазинов и кафе до жилых домов и школы — расположено на плотах. В плавучей деревне проживают дети-сироты, родители которых погибли во время рыбной ловли. Доходы от приема экскурсионных групп дают возможность содержать ребят, оставшихся без семьи.
Кочевая школа, Якутия, Россия
Значительная часть населения республики Саха ведет кочевой образ жизни. Для удобства родителей в регионе функционирует более 10 кочевых школ — мобильных шатров, оснащенных всем необходимым для учебы в полевых условиях. Дети оленеводов могут вести привычный образ жизни и оставаться вместе с родителями. А домашнее задание ученики получают через интернет.
Школа-опенспейс, Южная Каролина, США
Преподаватели Carpe Diem School уверены в том, что к каждому ребенку нужно найти индивидуальный подход, поэтому для каждого предусмотрено персональное рабочее место со столом и компьютером в открытом пространстве. Небанальный подход к обучению дает свои плоды: ученики учебного заведения несколько лет подряд демонстрируют лучшие академические показатели в регионе и читают в три раза больше, чем их ровесники в среднем по стране.
Подземная школа, Рестон, США
Энергетический кризис 70-х вдохновил архитекторов на создание школы Террасет, которая бы не нуждалась в отоплении. Здание разместили под землей, вписав его в рельеф местного холма: грунт выполнил функцию теплоизоляции, а для нормальной циркуляции воздуха и работы кондиционеров на крыше учебного заведения были установлены солнечные батареи. Террасет по праву считается самой энергосберегающей школой США и представляет интерес как одна из главных достопримечательностей штата Вирджиния.
Горная школа, Гулу, Китай
Ученики начальной школы маленькой деревни Гулу вынуждены ежедневно пробираться по скалам, протискиваясь сквозь узкие проходы и пересекая пропасти по шатким мостам. С 80-х годов прошлого столетия в учебном заведении работает единственный учитель, который помог обезопасить перемещение по школе, убедил жителей отремонтировать здание и даже обустроил в ней баскетбольную площадку.
«Зеленая» школа, Париж, Франция
С 2014 года в пригороде Парижа работает самая «зеленая» школа в мире. Здание школы имеет множество уровней, которые украшает крыша, покрытая газоном. Главной отличительной чертой проекта стала разноуровневая стена из сборных железобетонных блоков, различных по размеру и глубине. В школе расположены 18 классов, 7 из которых отданы под детский сад, спортивный комплекс для всех возрастов и зеленая площадка на каждом уровне.
Олеся Маевская