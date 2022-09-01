11:57 (мск), источник: Новости Mail.ru
Археологи обнаружили в Баварии складной стул возрастом 1400 лет
Найденный предмет мебели был одним из атрибутов ритуального захоронения.
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В ходе раскопок на территории Баварии археологи нашли складной стул времен раннего Средневековья — конца VI века. Об этом сообщается на сайте Баварского государственного управления по охране памятников.
Мебель находилась у ног похороненной женщины рядом с атрибутами ритуального захоронения: костями и деревянными панелями. Возле женской могилы археологи также нашли мужскую. Она располагалась почти параллельно первой находке. При покойном был полный набор оружия (копье, щит, меч), а также ремень с бронзовой пряжкой и поясная сумка.
«Эта находка, которая на первый взгляд кажется такой современной, — абсолютная редкость и вызывает наибольший культурно-исторический интерес, поскольку дает представление о погребальном инвентаре знатных слоев населения и раннем использовании мебели», — прокомментировал находку профессор Матиас Пфайль, глава Баварского земельного ведомства по охране памятников.
Недавно стало известно, что археологи раскопали дом небогатых жителей Помпей. В нескольких комнатах хранилась керамическая, стеклянная и бронзовая посуда, различные предметы быта и мебель.
Олеся Маевская