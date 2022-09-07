11:24 (мск), источник: ТАСС Наука
В ВШЭ разработали систему распознавания эмоций по сигналам ЭЭГ
МОСКВА, 1 сентября. /ТАСС/ — Она способна отличать их с точностью 76%
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Ученые из России разработали подход, позволяющий распознавать испытываемые человеком эмоции по характерным всплескам электрической активности мозга, которые фиксирует электроэнцефалограф (ЭЭГ). Об этом в четверг сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ.
«Этот метод мог бы продвинуть исследования людей, плохо распознающих лицевые выражения. В первую очередь это касается тех, кто страдает эмоциональными расстройствами, в том числе депрессией и тревожностью, а также аутизмом, шизофренией и СДВГ. У этих людей снижена способность к распознаванию эмоций на лицах», — заявил заведующий Международной лабораторией социальной нейробиологии НИУ ВШЭ (Москва) Владимир Косоногов, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Эмоции играют важную роль в социальной и личной жизни. При этом многие люди не могут нормально распознавать их на лицах окружающих. Это особенно характерно для людей с аутизмом, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также некоторых других отклонений в поведении.
Российские исследователи разработали подход, который упростит и ускорит изучение таких нарушений. Для этого они заменили снимки, где изображены лица людей, набором анимированных изображений. Видеоролики состояли из нескольких десятков кадров, на которых изображенное лицо плавно переходило от нейтрального выражения к одной из основных эмоций: гнев, печаль, радость, отвращение, удивление и страх. Все анимации были однотипными, что позволило ученым избежать разночтений, появляющихся при изучении фотографий и видеозаписи реальных людей.
Используя эти тестовые анимации, ученые проследили за тем, как менялась активность мозга у 112 добровольцев при корректном и некорректном распознавании эмоций. Новый подход позволил исследователям раскрыть характерные изменения в активности затылочных и височных долей коры мозга, которые были связаны с распознаванием лиц и эмоций. В дополнение исследователи раскрыли зависимость между скоростью и качеством распознавания эмоций и нагрузкой на данные регионы мозга.
Сведения помогли ученым создать систему, распознающую эмоции по данным ЭЭГ с точностью в 76%.
Косоногов и его коллеги надеются, что методика ускорит изучение проблем с восприятием чужих эмоций, характерных для людей с аутизмом и СДВГ.
Это позволит медикам разработать более эффективные подходы для реабилитации носителей данных расстройств, подытожили ученые.