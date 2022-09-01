13:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые из США выяснили, что чай продлевает жизнь
Любые добавки, как и температура напитка, не имеют значения.
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Исследователи из Национального института здравоохранения США использовали данные британского биобанка за 11 лет о 500 тысячах человек в возрасте от 40 до 69 лет. Среди них 85% регулярно пили чай, причем 89% из них предпочитали черные сорта, пишет The Guardian.
Ученые установили, что у людей, пьющих две и больше чашек чая в день, риск смерти от любой причины был на 9−13 процентов ниже, чем у тех, кто вовсе не употребляет этот напиток. Причем эффект сохранялся, даже если участники добавляли молоко и сахар.
Температура напитка и особенности метаболизма человека тоже не имели значения. Со слов автора исследования, в составе чая есть вещества, снимающие воспаление и окислительный стресс, а также укрепляющие сосуды и поддерживающие уровень энергии в организме. Исследование опубликовано в журнале Annals of Internal Medicine.
Недавно мы писали о том, что биологи Трирского университета в Германии обнаружили 1200 видов ДНК насекомых в магазинных пакетиках чая.
Олеся Маевская