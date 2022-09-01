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14:57 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: синий свет от экранов гаджетов ускоряет процесс старения

В эксперименте участвовали насекомые.

Источник: Eddy Billard/CC0

Исследователи из Университета штата Орегон провели исследование, в ходе которого выяснилось, что синий свет экранов гаджетов меняет химический состав клеток. Результаты исследования опубликованы в журнале EurekAlert.

В качестве подопытных ученые использовали мух Drosophila melanogaster. На две недели их поместили под синий свет, после чего изучили состояние насекомых, а также тех, кто находился в полной темноте.

Ученые обнаружили, что уровни некоторых метаболитов значительно изменились. Так, резко повысился уровень сукцината, необходимого для функционирования и роста клеток, а еще значительно снизился уровень глутамата, ответственного за коммуникацию нейронов. Изменения этих веществ могут вызвать преждевременное старение и смерть клеток.

Сигнальные химические вещества у мух схожи с человеческими, поэтому результаты вполне могут отражать тенденцию в организме людей. Уже сейчас ученые рекомендуют ограничить количество часов, проведенных перед экраном.

Недавно мы писали о том, что ученые опровергли 100-летнюю теорию о восприятии цвета. Новое исследование поможет изменить не только качество изображения, но и усовершенствовать продукцию текстильной и лакокрасочной промышленностей.

Олеся Маевская

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