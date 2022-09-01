Путин и Рахмон открыли русские школы в Таджикистане

Новые общеобразовательные учреждения расположены в городах Душанбе, Ходжент, Бохтар, Куляб и Турсунзаде. Им присвоили имена героев и деятелей культуры России: в Душанбе — Юрия Гагарина, в Бохтаре — Михаила Ломоносова, в Худжанде — Антона Чехова, в Турсунзаде — Дмитрия Менделеева, в Кулябе — Константина Ушинского.
«Вчера вечером на встрече с мэром Москвы последний меня проинформировал о том, что Москва решила вопрос, который вы уже ставили. О предоставлении в центре столицы России здания, которое вы выбрали для организации там культурного центра (Таджикистана.— “Ъ”)», — сказал президент России во время видеоконференции.
Он добавил, что мэр Москвы Сергей Собянин пообещал, что все расходы в этой связи правительство Москвы возьмет на себя.
В 2021 году правительство России выделило $150 млн на строительство русскоязычных школ в Таджикистане. Планировалось, что в них будут преподавать российские учителя, а учебную программу адаптируют специально для Таджикистана. Каждая школа рассчитана на 1,2 тыс. детей.
В апреле 2019 года Душанбе и Москва подписали соглашение о строительстве и материально-техническом оснащении общеобразовательных учреждений с обучением на русском языке в Душанбе, Худжанде, Бохтаре, Кулябе и Турсунзаде.
Путин принял участие в церемонии открытия русских школ в Таджикистане во время визита в Калининград. Там он провел открытый урок «Разговор о важном». Также он планирует провести первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Большая перемена».