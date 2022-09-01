17:37 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: амфибии из Сибири научились производить спирт, чтобы не мерзнуть
В будущем эта работа поможет в создании новых методов криоконсервации органов.
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Сотрудники Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН совместно с сотрудниками Института биологических проблем Севера ДВО РАН изучили механизмы устойчивости амфибий. В частности, они пытались понять, как лягушки и углозубы переживают сибирские морозы в условиях гипоксии — низкого содержания кислорода в тканях.
Ученые отмечают, что амфибии по-разному переносят холод: пока одни адаптируются к низкой температуре, другие уходят зимовать в незамерзающие водоемы. Например, остромордая лягушка Rana arvalis и саламандра Salamandrella keyserlingii (сибирский углозуб) способны переносить морозы до −16 и −55 градусов по Цельсию соответственно.
Они остаются зимовать на суше в верхних 10−15 см почвы и при замерзании испытывают сильную гипоксию. В то же время сибирская лягушка Rana amurensis до полугода выживает в воде с почти полным отсутствием кислорода и сохраняет способность двигаться, но не переносит длительного охлаждения ниже −2,5 градусов по Цельсию.
Метаболомный анализ выявил в организме подопытных этанол, который ранее никогда не отмечался в таком количестве у наземных позвоночных. Оказалось, что к осени амфибии накапливают в печени гликоген — полисахарид, распадающийся зимой на глюкозу и глицерин. Эти соединения до холодов обеспечивают клетки энергией, а затем выступают в качестве антифриза.
Недавно мы писали о том, что ученые обнаружили арктическую рыбу, в крови которой содержится «антифриз». Особый белок помогает ей не замерзать во льдах при минусовых температурах.
Олеся Маевская