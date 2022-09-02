14:27 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: перерывы в работе помогают от выгорания
При этом такие паузы в работе никак не заменят полноценный отдых.
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В научном журнале PLOS One появилось исследование сотрудников Западного университета Тимишоара в Румынии, в котором анализируется эффективность микроперерывов для улучшения самочувствия и работоспособности. Ученые взяли за основу 22 исследования последних 30 лет и пришли к выводу о том, что отдых длиной не больше десяти минут спасает от эмоционального выгорания.
Отмечено, что переключение на другие задачи и помощь коллегам не является перерывом. Для полноценного отдыха необходима деятельность, не связанная с работой, в частности — физическая.
Разминка или растяжка, например, снимает усталость, сглаживает негативные эмоции, повышает качество сна и жизни. При этом микроперерывы не заменят полноценный отдых — только он поможет полностью восстановить силы.
К концу прошлого года около 75% россиян обнаружили у себя признаки эмоционального выгорания. По словам консультанта медицинского сервиса, выгорание можно рассматривать как одно из проявлений синдрома хронической усталости в условиях хронического стресса.
Олеся Маевская