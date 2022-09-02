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16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

Бразильский рыбак дрейфовал по Атлантике в холодильнике 11 дней

После спасения его отправили в тюрьму.

В конце июля 44-летний бразилец Ромуальдо Маседо Родригес отправился через реку Ояпок на остров Илет-ла-Мер с целью порыбачить. Он планировал вернуться домой через несколько дней, но во время путешествия его судно затонуло, пишет Daily Mail.

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Ромуальдо чудом успел спастись, забравшись в морозилку. Похудевшего на пять килограмм, дезориентированного и обезвоженного рыбака нашли спустя 11 дней в 280 милях (450 километрах) от места крушения его лодки.

На этом приключения Родригеса не закончились: спасатели привезли его на берег Республики Суринам, где его арестовала местная полиция по причине отсутствия документов. Спустя 16 дней заключения Ромуальдо вернулся в родную Бразилию.

Недавно мы писали о том, что группа моряков четыре дня дрейфовала у берегов Индонезии на коробках из пенопласта. Береговая охрана объявила их пропавшими без вести.

Олеся Маевская

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