16:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
Бразильский рыбак дрейфовал по Атлантике в холодильнике 11 дней
После спасения его отправили в тюрьму.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
В конце июля 44-летний бразилец Ромуальдо Маседо Родригес отправился через реку Ояпок на остров Илет-ла-Мер с целью порыбачить. Он планировал вернуться домой через несколько дней, но во время путешествия его судно затонуло, пишет Daily Mail.
Ромуальдо чудом успел спастись, забравшись в морозилку. Похудевшего на пять килограмм, дезориентированного и обезвоженного рыбака нашли спустя 11 дней в 280 милях (450 километрах) от места крушения его лодки.
На этом приключения Родригеса не закончились: спасатели привезли его на берег Республики Суринам, где его арестовала местная полиция по причине отсутствия документов. Спустя 16 дней заключения Ромуальдо вернулся в родную Бразилию.
Недавно мы писали о том, что группа моряков четыре дня дрейфовала у берегов Индонезии на коробках из пенопласта. Береговая охрана объявила их пропавшими без вести.
Олеся Маевская