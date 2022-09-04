МЧС зафиксировало рекордное число туристов в летних походах

Количество россиян, отправившихся летом в туристические походы, этим летом увеличилось почти в три раза с 2020 года и достигло рекорда с начала пандемии, рассказали РБК в пресс-службе МЧС.
Интерес к туристическим походам заметно вырос после начала пандемии. По данным МЧС, летом 2020 года на туристических маршрутах зарегистрировались более 6 тыс. групп туристов численностью больше 54,5 тыс. человек. Летом 2021 года отправившихся в походы было зарегистрировано в 2,2 раза больше по сравнению с предыдущим годом — более 11 тыс. туристических групп численностью 123,5 тыс. человек. Этим летом на туристические маршруты вышли уже 12 тыс. групп общей численностью почти 152 тыс. человек — на 23% больше, чем летом 2021 года.
В летние походы туристы зачастую отправляются с детьми — их количество на туристических маршрутах также выросло, следует из статистики МЧС. Если летом 2020 года в составе туристических групп были зарегистрированы 10 тыс. детей, то следующим летом почти в четыре раза больше — 39,5 тыс. Летом 2022 года в составе туристических групп были почти 54 тыс. детей — на 36,7% больше, чем годом ранее.
Зачем МЧС собирает статистику о туристах
По закону туристы, отправляющиеся в экстремальный поход, должны уведомить о планируемом путешествии территориальный орган МЧС. В 2017 году правительство обязало туристов и организаторов туров сообщать региональному МЧС о выходе на маршрут по труднодоступной местности не менее чем за десять дней до начала похода. Под труднодоступной местностью понимаются водные, горные, спелеологические и другие объекты, связанные с повышенным риском для жизни, причинением вреда здоровью туристов и их имуществу.
В январе 2019 года МЧС утвердило подробный порядок такого информирования. В апреле того же года заработал единый сервис онлайн-регистрации туристских групп. С его помощью туристы могут заранее предупредить спасателей о своем маршруте. При подаче онлайн-заявки на регистрацию необходимо указать состав и количество участников, руководителей, контактные телефоны и подробную информацию о маршруте.
Увеличение числа туристов зафиксировали также заповедники. Как сообщили РБК в Минприроды, в январе—июле 2022 года Сочинский национальный парк посетили 303,3 тыс. туристов — на 32% больше, чем в аналогичное время в прошлом году. В Кавказском заповеднике побывали 88,7 тыс. отдыхающих — на 65% больше, чем годом ранее. А в окрестности озера Байкал в этом году приехали уже 41,9 тыс. человек — на 13% больше, чем годом ранее. Исключением стал Катунский заповедник: туда в январе—июле этого года приехали на 28% меньше туристов по сравнению с прошлым годом — всего 2,3 тыс. человек.
Среди основных причин роста популярности экологического туризма — сокращение возможностей выезда за рубеж: люди «пошли в походы, которые долго откладывали», считает руководитель комиссии Российского союза туриндустрии (РСТ) по приключенческому туризму Вадим Мамонтов. На рост туристического потока на природу, по его словам, повлияли также введенные из-за COVID-19 ограничения, которые действовали в 2020 и 2021 году. Дополнительным стимулом роста интереса к походам могло стать появление более комфортных средств размещений — глэмпингов (от англ. glamour и camping — «гламурный кемпинг», или разновидность кемпинга, который совмещает удобства гостиничного номера с возможностью отдыха на природе). По данным РСТ, количество людей, которые выбрали приключенческий туризм с комфортными условиями, в прошлом году увеличилось в два раза по сравнению с 2020 годом, а этим летом — на 50% относительно лета 2021 года.
После начала пандемии поток российских туристов за рубеж резко упал: в 2020 году заграничные поездки совершили около 2,7 млн россиян — на 77% меньше, чем годом ранее, сообщала Ассоциация туроператоров России. По итогам 2021 года выездной турпоток начал восстанавливаться, но за рубеж выехали все равно на 40% меньше российских туристов, чем до пандемии, всего 7,5 млн человек. В этом году значительная часть популярных направлений зарубежного отдыха недоступна для российских туристов из-за санкций, введенных после начала военной спецоперации на Украине, которые касаются авиации и банковского сектора.
В июле этого года вице-премьер Виктория Абрамченко поручила Ростуризму разработать «дорожную карту» по развитию экотуризма на Байкале. По данным Ростуризма, около 1 млн туристов ежегодно посещают Байкал, прирост турпотока составляет до 20%. В рамках «дорожной карты» должны быть построены объекты для проживания туристов, чтобы они не ночевали на необорудованных местах на берегу озера и ходили только по экологическим тропам.