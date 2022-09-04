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11:26 (мск), источник: Коммерсантъ

В России выявили 48 тыс. случаев COVID-19 за сутки

За сутки в России количество заразившихся COVID-19 составило 48 тыс., это на 3,6 тыс. меньше, чем вчера. Количество госпитализаций за сутки составило 2239 человек.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 4425 (3 053 611);
  • Санкт-Петербург — 3018 (1 670 767);
  • Краснодарский край — 1886 (301 294);
  • Московская область — 1774 (1 066 616);
  • Ростовская область — 1601 (408 024).

За сутки в России умерли 87 заболевших, что на пять человек меньше, чем вчера (87). Общее число умерших достигло 384 711. За день выздоровели 35 732 человек, всего — 18 746 698.

В России отменили все коронавирусные ограничения 1 июля. В августе в России выявили первые случаи заражения новым, более заразным подвариантом омикрон-штамма «кентавр». Росздравнадзор рекомендовал возобновить вакцинацию в регионах с высоким уровнем заболеваемости.

Анастасия Ларина

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