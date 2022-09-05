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05:26 (мск), источник: ТАСС

Попова заявила о замедлении темпов роста заболеваемости ковидом в России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Замедление темпов роста заболеваемости ковидом наблюдается в России, эпидемическая ситуация не вызывает особого напряжения. Об этом сообщила в понедельник руководитель Роспотребнадзора Анна Попова на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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Источник: РИА "Новости"

«Сегодняшняя эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции имеет определенные особенности, но не вызывает особого напряжения. Мы видели рост в течение шести недель, сегодня понедельник, и это первая неделя, прошедшая неделя, где мы видим замедление темпов роста», — сказала она журналистам.

По данным главы Роспотребнадзора, 66 регионов РФ демонстрируют рост по итогам прошедшей недели, в двух субъектах стабильная ситуация, в 17 субъектах идет снижение. По ее словам, пик заболеваемости ковидом в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге преодолен. Введение дополнительных ограничений в связи с ростом заболеваемости ковидом не требуется, заявила глава Роспотребнадзора.

Коллективный иммунитет к коронавирусу в России достаточно высокий, отметила руководитель Роспотребнадзора.

«Уже сегодняшняя история — достаточно успешное преодоление в течение пяти недель подъема, вызванного новыми подвариантами “омикрона”, показывает, что коллективный иммунитет у нас достаточно высокий», — сказала Попова.

«Сегодняшняя ситуация не вызывает особых тревог, сегодня нет информации о дефиците вакцин», — добавила она.

VII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 5 по 8 сентября, его главная тема — «На пути к многополярному миру». Организатором форума выступает Фонд Росконгресс. ТАСС — генеральный информационный партнер и фотохост-агентство мероприятия.

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