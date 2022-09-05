11:01 (мск), источник: РБК Life
Барак Обама получил телевизионную премию «Эмми»
Он стал «Лучшим рассказчиком» за закадровый голос в своем проекте.
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Бывший президент США Барак Обама получил телевизионную премию «Эмми» за озвучивание фильма «Лучшие национальные парки мира», следует из списка победителей, опубликованного Американской национальной телевизионной академией. Награду присудили Обаме, как «Лучшему рассказчику», экс-президент озвучил закадровый текст в эпизоде проекта. Шоу из пяти частей, в котором представлены национальные парки со всего мира, продюсирует компания Барака и Мишель Обамы Higher Ground, пишет New York Post. Проект вышел на стриминговом видеосервисе Netflix.
«Обама стал самым успешным в этот вечер в компании других известных номинантов актрисы Лупиты Нионго, телеведущего Дэвида Аттенборо, сценариста и продюсера Карима Абдул-Джаббар, комика Уолтера Камау Белла», — сообщает издание.
Премия Creative Arts Emmy Awards присуждается за выдающиеся художественные и технические достижения в различных жанрах телевизионных программ.
Барак Обама стал вторым президентом, получивший «Эмми». Ранее Дуайт Эйзенхауэр получил специальную премию «Эмми» в 1956 году. В багаже Обамы уже есть две музыкальные премии «Грэмми», за чтение аудиокниги двух своих мемуаров «Смелость надежды» и «Земля обетованная». Его супруга Мишель Обама получила Грэмми за чтение своей аудиокниги в 2020 году.
С получением «Эмми» бывший американский президент Обама стал на шаг ближе к получению престижного статуса ЭГОТ, который присваивается тем, кто получил комплект из четырех наград — телевизионной «Эмми», музыкаьной «Грэмми», кинематографической «Оскар» и театральной «Тони». Самым первым из награжденных «Эмми», «Грэмми», «Оскаром» и «Тони» стал композитор Ричард Роджерс, приводит данные портал «Культурология». Среди женщин впервые удостоенной четырьмя премиями стала актриса Хелен Хейс, обладательница «Оскара» за роль второго плана в фильме «Аэропорт».
На сегодняшний день статус ЭГОТ получили 17 человек, добавляет New York Post. Среди них актрисы Одри Хепберн и Вупи Голдберг, писатель, актер и режиссер Мел Брукс, музыканты Роберт Лопес и Джон Ледженд.
Барак Обама был президентом США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года. 44-й президент страны стал лауреатом Нобелевской премии мира 2009-го года «за экстраординарные усилия в укреплении международной дипломатии и сотрудничества между людьми». До избрания президентом являлся федеральным сенатором от штата Иллинойс.